В Подмосковье автомобиль вылетел прямо на остановку

Есть пострадавшие

Авария случилась в городе Долгопрудный. Там машина вылетела прямо на остановку, где стояли люди. В результате пострадали три человека, среди них – ребенок. Все они в больнице. На место ДТП прибыли экстренные службы.

По предварительным данным, водитель вначале столкнулся с другим авто и уже потом, потеряв управление, въехал в остановку. Об это сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД.