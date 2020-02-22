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В Подмосковье автомобиль вылетел прямо на остановку

Есть пострадавшие

Авария случилась в городе Долгопрудный. Там машина вылетела прямо на остановку, где стояли люди. В результате пострадали три человека, среди них – ребенок. Все они в больнице. На место ДТП прибыли экстренные службы.

По предварительным данным, водитель вначале столкнулся с другим авто и уже потом, потеряв управление, въехал в остановку. Об это сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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