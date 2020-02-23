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Украинцы не пустили двух российских лекторов в Киев

Двое граждан РФ вынуждены были улететь назад в Минск

Украинские пограничники не пустили на территорию страны двух граждан РФ, которые прилетели в Киев для проведения лекций. Они прибыли на самолете, летевшем из Минска.

На сайте украинской Госпогранслужбы сообщается, что россиянам запретили въезд на территорию страны на три года. Причиной стало их посещение Крыма. К тому же, одна из "педагогов" выкладывала в своем профиле в социальных сетях снимки с мероприятий, "организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием".

Первым неудачливым визитером оказался житель Петербурга 1986 года рождения, который прибыл для того, чтобы "вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения", объяснили в пресс-службе украинского ведомства.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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