Один водитель скончался, не приходя в сознание

В городе Сергиев Посад 26 февраля произошло массовое ДТП: столкнулись два автобуса, маршрутка и две легковых машины.

Водитель автобуса – мужчина 57 лет – умер, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.



