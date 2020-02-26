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В Подмосковье произошла смертельная авария с двумя автобусами

Один водитель скончался, не приходя в сознание

В городе Сергиев Посад 26 февраля произошло массовое ДТП: столкнулись два автобуса, маршрутка и две легковых машины.

Водитель автобуса – мужчина 57 лет – умер, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.


Валентина МАЙОРОВА

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