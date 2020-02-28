28-летней артистке внезапно стало плохо

ЧП случилось прямо в театре.

Начинающая актриса София Петрова потеряла сознание. В результате девушку увезли на скорой в в одну из столичных больниц.

Врачи поставили актрисе предварительный диагноз: внезапная сосудисто-сердечная недостаточность. Об этом сообщает "Пятый канал".

Петрова играла в спектаклях "Женитьба Бальзаминова", "Маленький принц" и "Женитьба". Сейчас она учится на третьем курсемастерской Молоткова.

