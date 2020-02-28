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Жителей Подмосковья пугает голодный медведь

Животное заметили в одной из деревень

В одном из лесов Пушкинского района объявился медведь. Жители Московской области заметили животное 23 февраля в деревне Алешино, о чем сообщили в соцсетях.

Очевидец предупреждает: медведь голоден и поэтому, скорее всего, очень опасен. По его словам, необходимо сохранять бдительность, особенно около мусорных контейнеров.

Егери и специалисты проверили лес, однако животное пока не нашли. "Все же утверждать, что зверя точно нет, нельзя, поскольку весь лес обойти невозможно", – цитирует "Подмосковье сегодня" сообщение Управления государственного охотничьего надзора Минсельхозпрода Московской области.

В беседе с изданием "Маяк" заведующий отделом мониторинга и опытных работ в охотничьем хозяйстве ФГБУ "Федеральный центр развития охотничьего хозяйства" Андрей Давыдов предположил, что медведь пришел со стороны Твери или сбежал из питомника. 

Карина СИРАЗОВА

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