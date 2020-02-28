Авиакатастрофа произошла Наримановском районе

О крушении вертолета под Астраханью, в районе села Линейное, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя областного главка МЧС. При этом число находившихся на борту пассажиров, а также причины случившегося не уточняются.



"в 20.30 произошло крушение вертолета", – говорится в сообщении.

К месту происшествия выехали экстренные службы. Телеграм-канал "112" передает, что, по предварительной информации, вертолет был частным. На борту находился только пилот. Позже появились данные, что он погиб.