Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Блогерша Диденко потеряла мужа

Он скончался после ЧП в банном комплексе

Супруг аптечного блогера Екатерины Диденко скончался после происшествия в банном комплексе "Девятый вал". Мужчина сам оказался виновником случившегося.

Мероприятие было организовано по случаю празднования дня рождения Екатерины. Ее муж бросил сухой лед в бассейн, хотел сделать "эффектный пар". Однако когда гости начали купаться, некоторые из них потеряли сознание, пишет агентство городских новостей "Москва".

В результате пострадало семь человек, погибло трое. Сама Екатерина осталась жива, а вот ее супруг скончался в больнице, сообщает "ФедералПресс"

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей