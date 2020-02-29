Он скончался после ЧП в банном комплексе

Супруг аптечного блогера Екатерины Диденко скончался после происшествия в банном комплексе "Девятый вал". Мужчина сам оказался виновником случившегося.

Мероприятие было организовано по случаю празднования дня рождения Екатерины. Ее муж бросил сухой лед в бассейн, хотел сделать "эффектный пар". Однако когда гости начали купаться, некоторые из них потеряли сознание, пишет агентство городских новостей "Москва".

В результате пострадало семь человек, погибло трое. Сама Екатерина осталась жива, а вот ее супруг скончался в больнице, сообщает "ФедералПресс".