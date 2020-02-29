После смертельной ночи в бане блогерше запретили говорить
"Аптечный ревизорро" Екатерина Диденко подтвердила в "Инстаграм", что ее мужа Валентина и еще двоих друзей больше нет в живых. Никаких дальнейших подробнойстей популярный блогер не стала раскрывать пользователям, сославшись на подписку о неразглашении."Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Больше никакие комментарии не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации", – плача, поделилась Екатерина с пользователями.
На видео заметно, что блогер находится в разбитом состоянии. Девушка в слезах уверяет, что вчера не могла поверить во все происходящее, ей казалось, что это просто страшный сон. Екатерина обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей найти специалиста, который окажет ей психологическую поддержку и выведет из глубокого внутреннего кризиса.
Звезда собрала близких для того, чтобы отпраздновать свое 29-летие. Местом проведения мероприятия выбрали банный комплекс "Девятый вал". Предположить, что торжество закончится гибелью трех человек, никто не мог.
Вечеринка была в самом разгаре, когда муж именинницы Валентин решил насыпать в бассейн сухой лед, чтобы от воды пошел красивый дым. Затея была реализована, гости с радостью приняли предложение искупаться в таком "необычном водоеме".
Однако от взаимодействия сухого льда с жидкостью началась химическая реакция, которая привела к необратимым последствиям, пишет "Российская газета". По предварительным данным, гости могли умереть либо от химических ожогов, либо от отравления угарным газом. РИА Новости сообщают, что двое человек погибли на месте, третий – муж Екатерины – скончался позже в больнице. Еще пятеро пострадали.
Очевидец произошедшего рассказал следующее: "Всё случилось неожиданно, муж Диденко сказал, что сейчас будет перфоманс. Пошёл к машине и принёс этот самый лёд. Как он думает, жена Екатерина не знала о сюрпризе".
Со всеми присутствующими на мероприятии в настоящий момент работают следователи, сообщает РЕН ТВ.
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