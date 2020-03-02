Скрывшихся с места злоумышленников разыскивает полиция

В петербургской подземке произошла потасовка. В результате в вагоне поезда, когда тот пребывал на станции "Академическая", один из пассажиров пустил в ход газовый баллончик.

На следующей станции, увидев сотрудников метрополитена, участники инцидента выскочили вон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Их личности еще предстоит установить оперативникам.

Причины и обстоятельства конфликта уточняются. Полиция проводит соответствующую проверку, передает "ФедералПресс".