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Газовая атака: в метро Петербурга произошло ЧП

Скрывшихся с места злоумышленников разыскивает полиция

В петербургской подземке произошла потасовка. В результате в вагоне поезда, когда тот пребывал на станции "Академическая", один из пассажиров пустил в ход газовый баллончик.   

На следующей станции, увидев сотрудников метрополитена, участники инцидента выскочили вон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Их личности еще предстоит установить оперативникам. 

Причины и обстоятельства конфликта уточняются. Полиция проводит соответствующую проверку, передает "ФедералПресс".

Ксения АНДРЕЕВА

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