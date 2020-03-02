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В Татарстане задержан взявший в заложники свою семью мужчина

Злоумышленник требовал деньги, наркотики и алкоголь

В Казани сегодня был задержан местный житель, который несколько часов удерживал в заложниках свою жену и двух малолетних дочерей. Инцидент произошел ночью 2 марта.

По данным управления СКР по Татарстану, 32-летний мужчина потребовал за освобождение собственной семьи деньги, алкоголь и наркотики. Горе-террорист угрожал в ином случае взорвать газовый баллон, что могло привести к травмам родственников.

Силовики в ходе операции смогли освободить женщину и детей, а также задержать мужчину.

Как сообщает издание "Свободная пресса", с ним велись долгие переговоры с участием замначальника городской полиции, психологов, также был задействован сосед правонарушителя.

В отношении злоумышленника открыто дело по статье "Захват заложников".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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