ЧП произошло на Тульской улице

По предварительным данным, стрельба прогремела при задержании полицейскими мужчины. Как пишет телеграм-канал 112, он оказывал сопротивление, в результате чего правоохранители открыли огонь.

Телеграм-канал LIFE SHOT тем временем уточняет со ссылкой на источник в экстренных службах, что задержание проводилось в ТЦ "Тульский". Мужчина сейчас в больнице.