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В Москве прогремела стрельба

ЧП произошло на Тульской улице

По предварительным данным, стрельба прогремела при задержании полицейскими мужчины. Как пишет телеграм-канал 112, он оказывал сопротивление, в результате чего правоохранители открыли огонь.

Телеграм-канал LIFE SHOT тем временем уточняет со ссылкой на источник в экстренных службах, что задержание проводилось в ТЦ "Тульский". Мужчина сейчас в больнице.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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