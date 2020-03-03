Воспитанники учреждения прошли обследование в больнице

В одном из детсадов поселка Белоозерский городского округа Воскресенск в Подмосковье пять детей съели крысиный яд, после чего почувствовали недомогание. Малышам были вызваны бригады скорой помощи.

"Из детсада детей доставили в больницу. Врачи провели промывание желудка и оказали необходимую медицинскую помощь", – об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на информацию областного Минздрава.

Сейчас дети уже отправлены по домам, но находятся под наблюдением медиков.

Откуда малыши взяли отраву, пока неизвестно. Ведомство выясняет причины инцидента.