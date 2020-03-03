Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В жилом доме в Самаре взорвался газ

Есть пострадавшие

Взрыв прогремел в двухэтажном жилом доме на улице Арцыбушевской. На воздух взлетел, по предварительным данным, газовый котел. В результате пострадали семь человек, среди них – трое детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Из-за взрыва обрушилась часть дома. Информация о людях, которые могут находиться под завалами, пока разнится. Так, ТАСС сообщает, что под обломками здания жильцов нет. РИА Новости со ссылкой на МЧС передает, что там могут быть два человека.

 "Под завалами находится одна женщина и, возможно, один мужчина. Информация о пострадавших уточняется" , - говорится в сообщении.

На место взрыва приехали экстренные службы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей