Есть пострадавшие

Взрыв прогремел в двухэтажном жилом доме на улице Арцыбушевской. На воздух взлетел, по предварительным данным, газовый котел. В результате пострадали семь человек, среди них – трое детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Из-за взрыва обрушилась часть дома. Информация о людях, которые могут находиться под завалами, пока разнится. Так, ТАСС сообщает, что под обломками здания жильцов нет. РИА Новости со ссылкой на МЧС передает, что там могут быть два человека.

"Под завалами находится одна женщина и, возможно, один мужчина. Информация о пострадавших уточняется" , - говорится в сообщении.



На место взрыва приехали экстренные службы.