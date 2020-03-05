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Самолеты экстренно сажают: в Москве и Питере случился коллапс

Самолеты экстренно сажают: в Москве и Питере случился коллапс
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Панику навели анонимные сообщения о подброшенных бомбах

С самого утра в четверг, 5 марта, в России не заладилось воздушное сообщение. Сначала появилась оперативная информация о "минировании" вылетевшего из "Шереметьево" борта "Аэробус А320", который около 08:00 отправился в Омск. 

Аноним, личность которого уже устанавливается, сбросил письмо на электронную почту аэропорта. Однако экипаж продолжил намеченный курс. В экстренных службах заверили, что лайнер и его пассажиры были тщательно досмотрены, поэтому необходимости в экстренной посадке не было. 

"Угроза, очевидно, носит ложный характер", - поведал ТАСС источник в экстренных службах, уточнив, что в Омске воздушный корабль еще раз пройдет процедуру досмотра. По последней информации, он удачно приземлился в пункте назначения. 

Позже стало известно о "минировании" лайнера, вылетевшего из Северной столицы. В результате рейс "Санкт-Петербург – Симферополь" готовился к вынужденной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Но потом экипаж передумал. Воздушное судно продолжило свой полет, уточняет "Комсомольская правда" в своем телеграмм-канале. Затем аноним известил о подброшенной взрывчатке на борт рейса "Москва – Сыктывкар". 

Экстренно приземлиться в "Шереметьево" был вынужден и "Аэробус А330", который направлялся из московского аэропорта в Дубай. Однако через 40 минут сработал датчик неисправности навигации. Посадка прошла без происшествий. Все пассажиры живы и здоровы.

Напомним, в мае 2019 г. в "Шереметьево" загорелся самолет. Жертвами пожара стали десятки человек.   

Ксения АНДРЕЕВА

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