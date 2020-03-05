В стране появился первый заболевший

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Инфицированный находится в Республике Сербской, которая входит в состав государства. Однако ни пол, ни возраст больного пока не известен.

Министр здравоохранения республики Ален Шеранич сообщит подробности происшествия в ближайшее время, пишет ТАСС.