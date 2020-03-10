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В Подмосковье произошел смертельный пожар

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

В подмосковском городе Пушкино следователи выясняют обстоятельства смерти трех человек, которые погибли при пожаре. По предварительным данным, пострадавшими оказались хозяйка дома и двое ее знакомых.  

Следователи, как говорится на сайте регионального СК, выяснили, что погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем, а причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", происшествие произошло 8 марта в частном доме в поселке Ашукино.

Александра АКСЕНОВА

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