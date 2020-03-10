В Подмосковье нашли редких ядовитых рептилий
В подмосковном Воскресенске обнаружили черных гадюк. Их заметила местная жительница во время прогулки вдоль берега реки. Об этом она сообщила в соцсетях.
"Встретили полчища черных гадюк в районе реки Натынка у бетонного кольца", – оставила она сообщение "ВКонтакте" в группе "Воскресенск. VosNews". По ее словам, змеи проснулись после зимовки, поэтому она призывает всех жителей города к осторожности.
На фото, которое опубликовала обнаружившая рептилий женщина, оказались редкие гадюки-меланисты – змеи полностью черного цвета. Они занесены в Красную книгу Московской области, напоминает "Подмосковье сегодня", поэтому за причинение рептилии вреда придется заплатить серьезный штраф.
По словам специалистов, первой гадюка нападать не станет, поэтому при встрече с ней лучше не тревожить рептилию и просто обойти ее стороной.
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