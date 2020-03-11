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Четыре человека погибли в крупной аварии под Ростовом

Еще пятеро пострадали

ДТП произошло в Миллеровском районе Ростовской области. Грузовик столкнулся с микроавтобусом на трассе "Дон".

В ДТП погибли четыре пассажира – они скончались до приезда скорой помощи, передает "Пятый канал". Еще пять человек госпитализировали с различными травмами.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем, из-за чего и произошла авария. Другие обстоятельства трагедии выясняются.

Карина СИРАЗОВА

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