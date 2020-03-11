Злоумышленника задержали

В Подмосковном городе Дедовске задержали подозреваемого в краже полуфабрикатов из местного магазина.

По данным ГУ МВД России по Московской области, злоумышленник пришел в продуктовый магазин и, воспользовавшись отсутствием внимания персонала, спрятал под одежду замороженный полуфабрикат. На выходе из магазина мужчина был остановлен сотрудницей супермаркета, но оказал сопротивление и открыл стрельбу.

Грабителя задержала полиция, найденное при досмотре оружие отправили на экспертизу. Заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает "Подмосковье сегодня".

