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В Ростовской области произошло смертельное ДТП

В Ростовской области произошло смертельное ДТП
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В результате аварии погибли пять человек

В Ростовской области произошла страшна трагедия. На 869-м километре трассы М-4 "Дон" ранним утром столкнулись фура и пассажирский микроавтобус, передает РИА "Новости". 

Предварительно сообщается, что водитель последнего уснул за рулем. Сразу же на месте ЧП скончались четыре человека. Еще пятерых госпитализировали, троих из которых уже выписали.

Позже стало известно о пятой жертве смертельного ДТП. Мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации после операции.  

На данный момент в больнице остаются три человека.

Ксения АНДРЕЕВА

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