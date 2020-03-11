Россиянин нажился на 42 тысячи рублей

Жителя Балашихи подозревают в краже двух пар обуви у курьера, который и обратился в полицию. Пострадавший рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина вызвал его, чтобы примерить полуботинки и кроссовки. Однако когда курьер протянул россиянину вещи, тот забрал их и закрыл дверь.

Мужчина даже угрожал доставщику насилием. Полицейские задержали жителя Балашихи и изъяли обувь для расследования. Злоумышленника позже отпустили по подписке о невыезде.

Сотрудники правоохранительных органов, как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", завели уголовное дело по статье "Грабеж", по которой максимальный срок наказания – 12 лет лишения свободы.