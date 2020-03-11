Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жителю Подмосковья грозит тюрьма за кражу обуви

Россиянин нажился на 42 тысячи рублей

Жителя Балашихи подозревают в краже двух пар обуви у курьера, который и обратился в полицию. Пострадавший рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина вызвал его, чтобы примерить полуботинки и кроссовки. Однако когда курьер протянул россиянину вещи, тот забрал их и закрыл дверь. 

Мужчина даже угрожал доставщику насилием. Полицейские задержали жителя Балашихи и изъяли обувь для расследования. Злоумышленника позже отпустили по подписке о невыезде.

Сотрудники правоохранительных органов, как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", завели уголовное дело по статье "Грабеж", по которой максимальный срок наказания – 12 лет лишения свободы. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей