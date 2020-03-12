Микроавтобус врезался в столб в Санкт-Петербурге
Пострадавших госпитализировали
В Приморском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которой пострадали восемь человек.
Водитель, для которого данная авария стала первой, двигался по своей полосе, когда его подрезал автомобиль, сообщает издание "Фонтанка".
Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал "Пятый канал". На кадрах видно, как водитель микроавтобуса, попав в занос на скользкой дороге, не справился с управлением и протаранил столб.
На данный момент пострадавшие, среди которых был ребенок, находятся в состоянии средней тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь. По факту происшествия проводится проверка.
новости партнеров
Загрузка...
В Кремле раскрыли план США по Украине
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой
Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление
Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами
Новости партнеров
Самое читаемое
Загрузка...
Фоторепортаж
12014 новости
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
2521 новости
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
237 новости
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик