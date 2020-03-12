Пострадавших госпитализировали

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которой пострадали восемь человек.

Водитель, для которого данная авария стала первой, двигался по своей полосе, когда его подрезал автомобиль, сообщает издание "Фонтанка".

Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал "Пятый канал". На кадрах видно, как водитель микроавтобуса, попав в занос на скользкой дороге, не справился с управлением и протаранил столб.

На данный момент пострадавшие, среди которых был ребенок, находятся в состоянии средней тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь. По факту происшествия проводится проверка.