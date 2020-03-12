Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки

В Псковской области на месте пожара, произошедшего 10 марта в частном доме в деревне Заянье, обнаружили обгоревшие человеческие останки. Следователи выясняют подробности происшествия.

По предварительным данным, на веранде дома произошла проблема с электропроводкой, однако, следствие не исключает и другие версии произошедшего, говорится в сообщении СК РФ по Псковской области.

Вероятно, в пожаре погибла 71-летняя хозяйка дома. На месте происшествия проводятся соответствующие проверки, в том числе пожарно-техническая и судебные экспертизы. Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии, сообщает Flash Nord.