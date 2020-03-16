От огня скончалась большая семья

В поселке Усть-Уде Иркутской области 16 марта случился пожар. Огонь охватил веранду одной из квартир. В результате пожара скончались семь человек – трое взрослых и четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сказано на сайте ведомства, спасатели провели сердечно-легочную реанимацию жильцам до приезда врачей, но спасти взрослых не удалось. Врачи в местной больнице боролись за жизнь детей, но безуспешно.

По информации телеканала "360", причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.