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Погибли дети: в Иркутской области произошел страшный пожар

От огня скончалась большая семья

В поселке Усть-Уде Иркутской области 16 марта случился пожар. Огонь охватил веранду одной из квартир. В результате пожара скончались семь человек – трое взрослых и четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сказано на сайте ведомства, спасатели провели сердечно-легочную реанимацию жильцам до приезда врачей, но спасти взрослых не удалось. Врачи в местной больнице боролись за жизнь детей, но безуспешно. 

По информации телеканала "360", причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. 

Полина ИВАНОВА

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