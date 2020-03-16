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Мошенники обокрали пенсионерку необычным способом

Пострадавшей оказалась 93-летняя труженица тыла

В Подмосковье две мошенницы под видом соцработников похитили 160 тыс. руб. у труженицы тыла ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. 

Злоумышленницы рассказали пенсионерке о денежной реформе и под предлогом обмена изъяли деньги, оставив конверт с якобы новыми купюрами. 

"После обмена лжеработницы спешно покинули квартиру, а пожилая женщина, открыв сверток, увидела вместо наличных чистые листы бумаги", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по Московской области. 

На данный момент правоохранители задержали подозреваемых, в их отношении возбудили уголовное дело. Также выяснилось, что мошенницы могут быть причастны к еще одному преступлению, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Александра АКСЕНОВА

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