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При пожаре в Подмосковье погиб ребенок

Пять человек пострадали

В подмосковном городе Электросталь в одной из квартир многоэтажного дома вспыхнул пожар. Среди пострадавших, которых госпитализировали, оказались двое детей. Один ребенок скончался по дороге в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. 

Возгорание ликвидировали менее чем за час с помощью четырех единиц техники и 12 сотрудников МЧС, передает издание "Подмосковье сегодня".

Александра АКСЕНОВА

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