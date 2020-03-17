Пять человек пострадали

В подмосковном городе Электросталь в одной из квартир многоэтажного дома вспыхнул пожар. Среди пострадавших, которых госпитализировали, оказались двое детей. Один ребенок скончался по дороге в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание ликвидировали менее чем за час с помощью четырех единиц техники и 12 сотрудников МЧС, передает издание "Подмосковье сегодня".