Площадь пожара выросла до 60 тысяч кв. метров

Пламя охватило более 80 процентов здания. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС, горит складское помещение Дмитровского завода гибкой упаковки в поселке Каналстрой. О пострадавших пока не сообщается. Пожару присвоен третий ранг сложности, говорится на сайте областного главка ведомства.

Сейчас спасатели готовят пожарный поезд и авиацию, чтобы справиться с огнем, передает информагентство. Тем временем в соцсетях появилось видео ЧП – как видно на кадрах, снятых очевидцами, над горящим заводом поднимаются клубы густого черного дыма – их видно издалека. Ролик публикует телеграм-канал Mash.