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Под Мурманском прогремел взрыв

Под Мурманском прогремел взрыв
Фото: pixabay.com
Есть пострадавшие

ЧП произошло на складе ракетного завода. При взрыве под Мурманском пострадали пять человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, двое в тяжелом состоянии.

"Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Рослякова. Ранены пять человек" – рассказали информагентству в экстренных службах.

Информацию о взрыве и пострадавших военных Северного флота подтвердили в Минобороны, об этом сообщает РИА Новости. По предварительной информации, на воздух взлетел артиллерийский боеприпас. ЧП могло случиться из-за нарушений требований безопасности.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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