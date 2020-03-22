Есть пострадавшие

ЧП произошло на складе ракетного завода. При взрыве под Мурманском пострадали пять человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, двое в тяжелом состоянии.

"Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Рослякова. Ранены пять человек" – рассказали информагентству в экстренных службах.

Информацию о взрыве и пострадавших военных Северного флота подтвердили в Минобороны, об этом сообщает РИА Новости. По предварительной информации, на воздух взлетел артиллерийский боеприпас. ЧП могло случиться из-за нарушений требований безопасности.