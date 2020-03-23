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Волгоградец убил полицейского

Сотрудник правоохранительных органов умер от полученных ран

В Волгограде неизвестный напал на полицейского недалеко от одного из подразделений и несколько раз ударил его ножом. Об этом рассказал журналистам источник в правоохранительных органах. 

Как стало известно ТАСС, нападавшего задержали, полицейский умер от ранений. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении дела. 

При этом телеграм-канал Mash сообщил, что полицейский спас женщину от грабителя, который потом на него и напал. Он увидел по камерам местного ОБЭП момент происшествия и бросился на помощь – задержал вора, но тот вырвался и ударил его ножом.

Официального подтверждения этой информации нет. 

Полина ИВАНОВА

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