Сотрудник правоохранительных органов умер от полученных ран

В Волгограде неизвестный напал на полицейского недалеко от одного из подразделений и несколько раз ударил его ножом. Об этом рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Как стало известно ТАСС, нападавшего задержали, полицейский умер от ранений. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении дела.

При этом телеграм-канал Mash сообщил, что полицейский спас женщину от грабителя, который потом на него и напал. Он увидел по камерам местного ОБЭП момент происшествия и бросился на помощь – задержал вора, но тот вырвался и ударил его ножом.

Официального подтверждения этой информации нет.