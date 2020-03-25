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Российский хоккеист впал в кому

Спортсмена избили в подмосковном ресторане

Драка в Видном разделила жизнь хоккеиста-любителя Евгения Ермишина на "до" и "после". Сейчас он находится в реанимации без сознания. 

На игрока команды "Металлург" напали в одном из ресторанов. Ермишина госпитализировали с многочисленными ушибами и гематомами. У хоккеиста сломано основание черепа, передает "Подмосковье сегодня". 

Со слов друга пострадавшего известно о том, что пациент медленно, но все же идет на поправку. Родители и адвокат детского тренера и арбитра настаивают на криминальном характере нападения, уточняет НСН.

Ксения АНДРЕЕВА

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