Спортсмена избили в подмосковном ресторане

Драка в Видном разделила жизнь хоккеиста-любителя Евгения Ермишина на "до" и "после". Сейчас он находится в реанимации без сознания.

На игрока команды "Металлург" напали в одном из ресторанов. Ермишина госпитализировали с многочисленными ушибами и гематомами. У хоккеиста сломано основание черепа, передает "Подмосковье сегодня".

Со слов друга пострадавшего известно о том, что пациент медленно, но все же идет на поправку. Родители и адвокат детского тренера и арбитра настаивают на криминальном характере нападения, уточняет НСН.