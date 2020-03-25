Пилот борта погиб на месте

На Кубани произошло ЧП. В районе станицы Дмитриевской упал военный учебно-тренировочный самолет L-39.

Пилоту борта, к сожалению, не удалось выжить. Он погиб на месте. Больше в самолете, который принадлежал Краснодарскому летному училищу, никого не было.

Известно, что L-39 выполнял тренировочный полет, передает "Интерфакс". На место крушения направляются все экстренные службы.