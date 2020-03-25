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В Краснодарском крае рухнул самолет

Пилот борта погиб на месте

На Кубани произошло ЧП. В районе станицы Дмитриевской упал военный учебно-тренировочный самолет L-39.

Пилоту борта, к сожалению, не удалось выжить. Он погиб на месте. Больше в самолете, который принадлежал Краснодарскому летному училищу, никого не было. 

Известно, что L-39 выполнял тренировочный полет, передает "Интерфакс". На место крушения направляются все экстренные службы. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Dietrich Ritter
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Осторожней, товарищи: кругом враги и русофобы! Наверняка америкосы снова нагадили! Свидетелей нашли: лично видели, как перед вылетом Трамп гайки откручивал! Что не взрывается- падает, что не затопило- горит или рушится... Но, самое важное: карлик- всегда молодец и "отец родной"! Пацана- пилота жаль...
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