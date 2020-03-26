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Змеи заполонили Подмосковье

Пресмыкающиеся активизировались из-за ранней весны

Любители прогулок и дачники обращают внимание на резкий рост числа змей на природе. Десятки пресмыкающихся собираются в клубки и греются на ярком солнце. 

Специалисты считают, что змеи начали объединяться в группы из-за раннего тепла. В клубках они быстрее запасаются энергией, отмечает "Подмосковье сегодня"

Жители деревни Монино в Подмосковье засняли кишащие змеями леса возле тропинок для прогулок, передает Oka.fm. Такие "живые" находки встречаются постоянно. 


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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