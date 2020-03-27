Два человека пострадали

В подмосковном Щелково две машины столкнулись с фурой на трассе А107. Водитель легковушки выскочил на встречную полосу, задев грузовик, который от удара развернулся к обочине, и влетел в другой автомобиль.

Фура упала в кювет, рассказал очевидец аварии интернет-изданию "Подмосковье сегодня". Из-за ДТП образовалась пробка.

Одного человека госпитализировали, еще одному участнику происшествия оказали медицинскую помощь на месте.