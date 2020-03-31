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В Санкт-Петербурге взорвался газ

Из-за хлопка начался пожар

Два дома горят в Горелово Красносельского района Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили журналистам, что огонь перекидывается на соседние деревянные дома.

Как передает источник "Пятого канала", взорвался бытовой газ. Подробности инцидента выясняются. 

Полина ИВАНОВА

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