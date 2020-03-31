Пьяный гонщик разъезжал по Подмосковью на похищенной "скорой"
Мужчина чудом не сбил полицейских, которым пришлось прострелить в машине колеса
Оперативникам подмосковного Подольска сообщили об угоне кареты скорой помощи. Оказалось, что автомобиль похитил пьяный житель города 39 лет.
Однако нарушитель не собирался так просто сдаваться правоохранителям. На их требование выйти из машины мужчина лишь заблокировал двери, говорится в релизе ГУ МВД России по Московской области.
Затем он хотел избежать наказания, для чего попытался скрыться, но тщетно. Пьяный гонщик врезался в служебный автомобиль ДПС. Чудом под колеса "скорой" не угодили полицейские, отмечает "Подмосковье сегодня". Затем похититель собирался убежать от стражей правопорядка. Но был задержан.
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