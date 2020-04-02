Гость из Белоруссии устроил ЧП на Крымском мосту
Происшествие случилось в центре Москвы в ночь на 2 апреля. Мужчина забрался на опору Крымского моста из-за того, что работодатель отказался выплачивать ему деньги.
По словам гражданина Белоруссии, начальник должен ему 15 тыс. рублей за предоставленные услуги – мужчина работал в одном из московских жилых комплексов на протяжении 16 дней. Однако договор они не заключили, поэтому теперь никак повлиять на работодателя он не может.
Спасатели заметили залезшего на мост мужчину около полуночи и почти три часа уговаривали его спуститься вниз, пишет агенство "Москва". Теперь его жизни ничто не угрожает.
Забирается на опору моста из-за невыплаченной зарплаты этот мужчина не впервые, напоминает телеканал "360". Ранее спасатели снимали обманутого четыре часа, а затем суд отправил его на лечение.
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