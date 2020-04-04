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В Подмосковье прогремел взрыв

В Подмосковье прогремел взрыв
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
ЧП произошло в Орехово-Зуеве. Есть погибший и пострадавшие

В жилой многоэтажке в Подмосковье взорвался газ.

Как передает ТАСС со ссылкой на спасателей, погиб один человек, четверо пострадали. Они в тяжелом состоянии. Предварительно причиной случившегося называют взрыв газовой колонки в одной из квартир.

Дом в Орехово-Зуеве сильно повредило взрывной волной. На фото, опубликованных в Сети очевидцами, видно, что обрушилась часть многоэтажки. Об этом сообщает РЕН ТВ. Взрыв прогремел на улице Гагарина, отмечает телеграм-канал "Подъем".

"Взрыв произошел в пятиэтажном доме. После него часть конструкций обрушилась", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Видео с места происшествия публикует телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

На месте работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы. Из-под обломков, по последним данным, вытащили шестерых человек. Из них пятеро получили различные травмы, передает телеграм-канал RT.

Как пишет сайт телеканала "360", ситуацию лично контролирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин выехал на место ЧП.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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