Погибли пять человек

В поселке Елатьма в Рязанской области в ночь на 5 апреля произошла трагедия. Местный житель застрелил из охотничьего ружья четверых молодых мужчин и одну женщину. Об этом рассказала пресс-служба СК РФ.

По версии следователей, россиянин сделал замечание с балкона соседям, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В результате между ними завязался конфликт. В итоге мужчина взял ружье, вышел к помешавшим его спокойствию и начал стрелять. Молодые люди скончались на месте от ранений.

Подозреваемому, которого задержали, назначат психиатрическую экспертизу.