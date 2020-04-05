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Громко говорили: подробности стрельбы под Рязанью

Погибли пять человек

В поселке Елатьма в Рязанской области в ночь на 5 апреля произошла трагедия. Местный житель застрелил из охотничьего ружья четверых молодых мужчин и одну женщину. Об этом рассказала пресс-служба СК РФ.

По версии следователей, россиянин сделал замечание с балкона  соседям, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В результате между ними завязался конфликт. В итоге мужчина взял ружье, вышел к помешавшим его спокойствию и начал стрелять. Молодые люди скончались на месте от ранений. 

Подозреваемому, которого задержали, назначат психиатрическую экспертизу. 

Полина ИВАНОВА

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