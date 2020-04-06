"Мерседес" с мужчиной столкнулся с грузовой фурой

В Подольске в автомобильной аварии погиб блогер Павел Петель. Мужчина разбился вместе с таксистом. "Мерседес" с пассажирами врезался в стоявшую на заправке грузовую машину на скорости 200 км/час.

ДТП случилось на Симферопольском шоссе, в автомобиле находились четыре человека. Водитель и два пассажира погибли на месте, один человек выжил, сообщает телеграм-канал Mash.Блогер ехал в Москву из миграционного центра в Сахарово.

О пропаже Павла Петеля сообщили его родные, которые выходили с ним на связь в последний раз два дня назад.

Мужчина был известен вызывающим поведением. В своих блогах он примерял на себя женский образ, одежду и макияж, передает "Пятый канал".

Павел Петель приехал в Россию с Украины.