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Никас Сафронов попал в ДТП

На дороге в центре Москвы столкнулись три автомобиля

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП в центре столицы. При столкновении трех автомобилей в центре города, на 1-й Тверской-Ямской, жертв нет. 

По данным московской полиции, авария произошла в 01:40. Легкие травмы получили два участников ДТП, пишет ТАСС.

Сам художник ударился головой об руль. У него разбита губа и шатается зуб, пишет телеканал "360".

"Вечерняя Москва" уточняет, что Сафронов стал участником ДТП в ночь перед своим днем рождения. 



Полина ЛЕДОВСКИХ

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