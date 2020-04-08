На дороге в центре Москвы столкнулись три автомобиля

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП в центре столицы. При столкновении трех автомобилей в центре города, на 1-й Тверской-Ямской, жертв нет.

По данным московской полиции, авария произошла в 01:40. Легкие травмы получили два участников ДТП, пишет ТАСС.

Сам художник ударился головой об руль. У него разбита губа и шатается зуб, пишет телеканал "360".

"Вечерняя Москва" уточняет, что Сафронов стал участником ДТП в ночь перед своим днем рождения.







