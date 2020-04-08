Возгорание произошло из-за окурка

В Щелково случился пожар в многоэтажке. Жители одной из квартир, которую заволокло дымом, не смогли выбраться в подъезд на запасную лестницу – из-за высокой температуры раскалилась щеколда двери. Россиянки спаслись на балконе.

Как рассказала жительница дома интернет-порталу "Подмосковье сегодня", пожар произошел из-за того, что кто-то выбросил окурок, а в подъезде между этажами лежал старый матрас и паркет соседей, которые загорелись.

Пути эвакуации загромождать нельзя, напомнили в МЧС.