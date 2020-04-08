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Люди кричали о помощи: в столичном доме престарелых произошел пожар

В здании оказалось 60 лежачих постояльцев

На западе Москвы загорелся дом престарелых. Об этом журналистам рассказал источник в экстренных службах.

Как пишет ТАСС, ЧП случилось на 3-й Мякининской улице, куда отправились спасатели.

Люди кричат о помощи из окон, а в здании много дыма. Их временно разместят в автобусах, которые отправили к месту происшествия. По информации телеграм-канала Life-Shot, в здании – 60 лежачих человек. 

Пожарные эвакуировали 50 человек, 13 спасли сообщили в МЧС. Позже РИА "Новости" сообщили, что пожар ликвидировали – горит электрокабель. Один человек погиб, по предварительным данным, пострадавших нет. 

Полина ИВАНОВА

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