В здании оказалось 60 лежачих постояльцев

На западе Москвы загорелся дом престарелых. Об этом журналистам рассказал источник в экстренных службах.

Как пишет ТАСС, ЧП случилось на 3-й Мякининской улице, куда отправились спасатели.

Люди кричат о помощи из окон, а в здании много дыма. Их временно разместят в автобусах, которые отправили к месту происшествия. По информации телеграм-канала Life-Shot, в здании – 60 лежачих человек.

Пожарные эвакуировали 50 человек, 13 спасли сообщили в МЧС. Позже РИА "Новости" сообщили, что пожар ликвидировали – горит электрокабель. Один человек погиб, по предварительным данным, пострадавших нет.