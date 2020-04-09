Названа жуткая причина пожара в частном пансионате
Сообщается о четверых погибших
Предварительной причиной пожара в доме престарелых в Москве стало разрушение бака для обогрева здания.
Информацию о трагедии сообщил телеграм-канал LIFE SHOT.
В пожаре в частном доме престарелых погибли четыре человека, 15 обитателей находятся в реанимации. У двоих пациентов диагностировано крайне тяжелое состояние, передает Национальная служба новостей.
Спасатели эвакуировали из здания пансионата 50 человек. Сейчас на месте трагедии работают криминалисты, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", отмечает URA.RU.
Все спасенные находятся в другом корпусе дома престарелых.
новости партнеров
В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма
Разменной монетой хотят сделают санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Фоторепортаж
12063 новости
Коронавирус в мире
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
- Украинцы назвали российскую помощь Италии "военной операцией"
- США знали все о китайском вирусе еще в ноябре
- Бессимптомный коронавирус разрушает легкие
788 новости
Здоровье
- Гимнастика для спины: пять упражнений улучшат осанку
- Вкусные рецепты: три напитка с имбирем защитят от вирусов
- Как восстановить потенцию после 50 лет: рецепт необычного кваса
2611 новости
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик