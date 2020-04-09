Сообщается о четверых погибших

Предварительной причиной пожара в доме престарелых в Москве стало разрушение бака для обогрева здания.

Информацию о трагедии сообщил телеграм-канал LIFE SHOT.

В пожаре в частном доме престарелых погибли четыре человека, 15 обитателей находятся в реанимации. У двоих пациентов диагностировано крайне тяжелое состояние, передает Национальная служба новостей.

Спасатели эвакуировали из здания пансионата 50 человек. Сейчас на месте трагедии работают криминалисты, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", отмечает URA.RU.

Все спасенные находятся в другом корпусе дома престарелых.