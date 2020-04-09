Судно загорелось у берегов Италии

Грузинские моряки спасли экипаж сухогруза BELLATRIX, загоревшегося в Средиземном море.

Пожар случился 8 апреля, когда судно было недалеко от порта Катания на Сицилии. На борту принадлежащего украинской компании сухогруза находились граждане Украины, России, Азербайджана, Турции и Индии. Экипаж не смог самостоятельно справиться с огнем. Им на помощь пришел сухогруз ARIFE, в команде которого шесть граждан Грузии, сообщило Общественное телевидение республики. Грузины помогли 12 морякам терпящего бедствия судна, в том числе россиянам, спастись, подняв к себе на палубу.

Сейчас экипаж BELLATRIX доставлен на итальянский берег, пострадавших нет, передают "Новости-Грузии" слова капитана ARIFE Георгия Тушмалишвили.

Отмечается, что судно BELLATRIX шло под флагом Боливии. Восстановлению после пожара оно не подлежит.