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Взрыв прогремел у здания посольства Словакии в Москве

О пострадавших пока нет информации

Очевидцы сообщили о взрыве около посольства Словакии в Москве.

О пострадавших пока ничего не известно. Информацию предоставило агентство городских новостей "Москва"

Взрыв случился в строящемся рядом с ведомством бизнес-центре, на 9 этаже. В настоящий момент там задымление, передает Телеграм-канал "360tv.ru". 



Полина ЛЕДОВСКИХ

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