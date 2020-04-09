О пострадавших пока нет информации

Очевидцы сообщили о взрыве около посольства Словакии в Москве.

О пострадавших пока ничего не известно. Информацию предоставило агентство городских новостей "Москва"

Взрыв случился в строящемся рядом с ведомством бизнес-центре, на 9 этаже. В настоящий момент там задымление, передает Телеграм-канал "360tv.ru".







