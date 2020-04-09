Проходящие мимо здания бизнес-центра чудом остались живы

Один человек пострадал в результате взрыва на девятом этаже бизнес-центра "Панорама". Здание располагается возле посольства Словакии в Москве.

ТАСС пишет, что о погибших пока нет информации.

Напомним, что причиной взрыва стали проблемы с бойлерной. В настоящий момент на этаже задымление.

Ранее "Утро" опубликовало фоторепортаж с места произошедшего.