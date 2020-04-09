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Один человек пострадал в результате взрыва в Москве

Проходящие мимо здания бизнес-центра чудом остались живы

Один человек пострадал в результате взрыва на девятом этаже бизнес-центра "Панорама". Здание располагается возле посольства Словакии в Москве. 

ТАСС пишет, что о погибших пока нет информации. 

Напомним, что причиной взрыва стали проблемы с бойлерной. В настоящий момент на этаже задымление.

Ранее "Утро" опубликовало фоторепортаж с места произошедшего. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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