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Россиянин взял в заложники родственников ради денег и должности в Росгвардии

Мужчина требует 200 миллионов долларов

Пятигорск потрясло неожиданное происшествие. Россиянин забаррикадировался в квартире со своими близкими – сестрой и ее детьми. Мужчина заявил, что они находятся у него в заложниках. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Как поведал чиновник в "Инстаграм", по предварительным данным, захвативший родных мужчина не живет в Пятигорске и находится на учете в психо-неврологическом диспансере. Россиянин не собирается просто так отпускать родственников – он хочет получить за них большие деньги, целых 200 миллионов долларов.

По информации телеграм-канала "112", мужчина потребовал еще и должность начальника Росгвардии России. 

Полицейские ведут переговоры с мужчиной, пытаясь выяснить, есть ли у него оружие. 

Полина ИВАНОВА

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