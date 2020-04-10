Звезде интернета было 62 года

Ушел из жизни Александр Норко, известный пользователям социальных сетей как профессиональный путешественник на велосипеде. О смерти мужчины сообщила его жена.

Как пояснила Лариса Норко во "Вконтакте" ее муж 5 апреля участвовал в съемках, а 6 числа он ушел из жизни. Жена путешественника добавляет, что перед смертью он рассказал ей, что будет варить корни кувшинок. Но Александр мог ошибиться и сварить ядовитое растение.

"По мнению специалистов – это вех обыкновенный, приятный на вкус и запах, но убивает лошадь... Соком этого растения отравился какой-то древнегреческий философ... Саша всегда называл себя философом добровольной простоты и случайно повторил эту судьбу... Моему горю нет предела..." – написала вдова исследователя.

Александр Норко отправился в свой последний поход в лес, чтобы отвлечься от новостей о распространяющемся коронавирусе.

Путешественник был известен своими велопробегами. Например, он преодолел путь из Санкт-Петербурга в Египет и Сингапур.