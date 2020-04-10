Также сообщили о взрывных устройствах на борту десяти воздушных рейсов

Все самолеты в московском аэропорту "Шереметьево", а также десять лайнеров, которые сейчас находятся в воздухе, заминированы.

Об этом сообщил источник в авиационных службах, пишет ТАСС.

О каких именно рейсах идет речь, собеседник агентства не уточнил.