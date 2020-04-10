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Взбунтовавшиеся заключенные устроили пожар в колонии

Беспорядки на территории ИК-15 продолжаются уже второй день

Второй день в исправительной колонии №15, которая располагается в Иркутской области, бунтуют заключенные. Сегодня преступники устроили поджог на территории изолятора. 

По данным СМИ, колонию уже оцепили в радиусе 5 километров. ОМОН перекрыл дорогу на Иркутск. Возле полыхающих бараков продолжаются столкновения Спецназа и заключенных, сообщает Телеграм-канал Mash. 

"ФедералПресс" уточняет, что горит дежурная часть и три объекта промышленной зоны – производственные цеха. 

На официальном сайте колонии указано, что ситуация в настоящий момент находится под контролем. Осужденного, который вчера стал причиной бунта, изолировали. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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Georgii Ivanov
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Как зараза среди преступников в колониях стала распространяться эта криминальная мода. Лавры узника совести и торжественный выход Дадина под литавры Болотных СМИ с солидной пачкой евро, не дают покоя многим убийцам, грабителям, ворам и насильникам. Подобная активность во многом подогревается грантососными активистами на местах. Карантинные мероприятия значительно снизили их подрывные операции, улицы, площадя крупных городов стали им практически недоступны. В этих условиях особенно привлекательны для них и становятся места лишения свободы, наиболее слабое звено России в информационной войне. Те
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