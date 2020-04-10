Беспорядки на территории ИК-15 продолжаются уже второй день

Второй день в исправительной колонии №15, которая располагается в Иркутской области, бунтуют заключенные. Сегодня преступники устроили поджог на территории изолятора.

По данным СМИ, колонию уже оцепили в радиусе 5 километров. ОМОН перекрыл дорогу на Иркутск. Возле полыхающих бараков продолжаются столкновения Спецназа и заключенных, сообщает Телеграм-канал Mash.

"ФедералПресс" уточняет, что горит дежурная часть и три объекта промышленной зоны – производственные цеха.

На официальном сайте колонии указано, что ситуация в настоящий момент находится под контролем. Осужденного, который вчера стал причиной бунта, изолировали.